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В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

Сбербанк ответил на сообщения об утечке данных десятков тысяч клиентов

СМИ узнали о планах упростить выделение средств на госпрограммы

В России завершились испытания перспективной торпеды

Водители игнорируют смертельный дефект: кому угрожает опасность

Почему курс XRP и Bitcoin вчера упал только на двух биржах

СК запросил у Канады данные о возможном участнике геноцида в 1942 году

В России зарегистрировали тест-систему для выявления нового коронавируса

Эксперты оценили потери парфюмеров из-за контрафакта в Сети в $1 млрд

Аморальные стартапы: как инноваторы пустились во все тяжкие — Bloomberg

Путин предложил присвоить имя Лужкова московскому вузу

В Свердловской области умер пострадавший при замыкании проводки на заводе

Гендиректор «ВымпелКома» уйдет в отставку в июне

Как на продажи вина влияют «проклятие 89 баллов» и феминизм