Технологии и медиа , 14 фев, 10:21
0
В России завершились испытания перспективной торпеды
В России завершились испытания перспективной торпеды и управляемой авиационной бомбы калибра 250 кг, сообщил гендиректор госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, передает «РИА Новости».
Сейчас на это оружие оформляются необходимые документы, добавил он.
Как напомнил Обносов, в 2019 году корпорация поставила армии противокорабельные сверхзвуковые ракеты «Оникс» и оснащенные ими береговые комплексы «Бастион».
Материал дополняется