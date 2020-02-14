В Свердловской области умер пострадавший при замыкании проводки на заводе

Завод «Русский хром» (Фото: wikimapia.org)

Скончался один из пострадавших на заводе «Русский хром» в Первоуральске Свердловской области, подтвердили РБК в пресс-службе предприятия. Две пострадавшие женщины находятся в больницах.

Короткое замыкание в цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» произошло накануне, 13 февраля. ЧП случилось при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную. В результате пострадали три человека, их в тяжелом состоянии доставили больницу.

В СК уточняли, что пострадали заместитель начальника цеха, электромонтер и мастер цеха. По факту произошедшего следователи завели дело по ч.1 ст.143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следствие истребовало документы технического характера и по соблюдению правил безопасности на производстве, а также назначило экспертизы.