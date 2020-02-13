Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

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В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе АО «Русский хром».

По данным пресс-службы, короткое замыкание произошло в 08:30 (06:30 мск) 13 февраля при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную. В результате пострадали три человека, они были госпитализированы.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области рассказали РБК, что состояние всех пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

«Пострадали две женщины и один мужчина. Одного пациента — женщину — санавиация будет перегоспитализировать в Екатеринбург», — уточнили в региональном минздраве.

Представитель «Русского хрома» заявил, что предприятие готово оказать содействие, чтобы пострадавшие работники получили необходимую медицинскую помощь.