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Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

Фото: inc196 / VK

В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе АО «Русский хром».

По данным пресс-службы, короткое замыкание произошло в 08:30 (06:30 мск) 13 февраля при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную. В результате пострадали три человека, они были госпитализированы.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области рассказали РБК, что состояние всех пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

«Пострадали две женщины и один мужчина. Одного пациента — женщину — санавиация будет перегоспитализировать в Екатеринбург», — уточнили в региональном минздраве.

Представитель «Русского хрома» заявил, что предприятие готово оказать содействие, чтобы пострадавшие работники получили необходимую медицинскую помощь.

Причины происшествия устанавливаются. Поскольку замыкание произошло не в основном цехе, завод работает в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе «Русского хрома».

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили РБК, что при ликвидации последствий короткого замыкания силы областного главка не задействовались.

Теги: Екатеринбург, завод, новости РБК, замыкание
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