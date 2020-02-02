Общество , 02 фев, 13:35
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В ДТП в Кабардино-Балкарии один человек погиб и 12 пострадали
В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием пассажирской «Газели», в результате чего погиб один человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД, поступившем в РБК.
По данным местной полиции, авария произошла около 00:20 2 февраля (совпадает с московским) на 12-м километре автодороги Аргудан — ст. Александровская.
Согласно сообщению, 46-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», в которой помимо водителя было 11 пассажиров.
В результате водитель легкового автомобиля скончался от травм, не совместимых с жизнью. Водитель «Газели» и все пассажиры, включая несовершеннолетних, пострадали. Полиция начала проверку ДТП.