В ДТП в Кабардино-Балкарии один человек погиб и 12 пострадали

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием пассажирской «Газели», в результате чего погиб один человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД, поступившем в РБК.

Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

По данным местной полиции, авария произошла около 00:20 2 февраля (совпадает с московским) на 12-м километре автодороги Аргудан — ст. Александровская.

Согласно сообщению, 46-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», в которой помимо водителя было 11 пассажиров.

В результате водитель легкового автомобиля скончался от травм, не совместимых с жизнью. Водитель «Газели» и все пассажиры, включая несовершеннолетних, пострадали. Полиция начала проверку ДТП.