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Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В сообщении уточняется, что речь идет о мужчине и женщине. После сообщения о происшествии спасатели сразу прибыли к карьеру, но им не удалось их спасти.

Кроме того, в МЧС сообщили, что на месте происшествия расставили объявления о запрете выходить на лед.

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Ранее 8 февраля в Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились мальчик и девочка 2015 года рождения. Очевидцы происшествия смогли спасти одного ребенка до прибытия спасателей, его доставили в больницу с переохлаждением. Девочка погибла.

Теги: лед, Ленинградская область, новости РБК
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