В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»

На 25-м этаже этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве начался пожар. Об этом говорится на сайте главного управления МЧС России по Москве.

В сообщении отмечается, что информация о возгорании поступила в 01:44 мск. В ведомстве уточнили, что пожар начался в столовой на последнем этаже гостиницы, его площадь составила 4 кв. м. В 02:08 пожар удалось потушить, из-за него никто не пострадал. Эвакуацию постояльцев и сотрудников гостиницы не проводили.

11 февраля пожар произошел в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве. Его площадь составила 15 кв. м. Пожарным удалось спасти 11 человек, для их временного размещения к месту происшествия прибыли три автобуса «Мосгортранса».