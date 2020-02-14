Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 13 фев, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 13 фев, 12:09
Власти Хубэя сообщили о более чем 100 умерших от коронавируса за сутки Общество, 03:08 В Москве произошел пожар в гостинице «Космос» Общество, 02:59 На участке экс-прокурора в Северной Осетии обнаружили труп женщины Общество, 02:36 Создатели проекта «Дау» подали иск против Минкультуры Общество, 02:32 СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску Политика, 01:47 Росавиация назвала число ожидающих возвращения из Китая россиян Общество, 01:18 Россия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем из-за коронавируса Общество, 01:02 Fitch предупредил о проблемах для мирового авторынка из-за коронавируса Бизнес, 01:01 Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии» Политика, 00:27 Блумберг и Трамп обменялись колкостями в Twitter Политика, 00:21 Мэр наукограда вместо губернатора-тяжеловеса Политика, 00:08 Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба Политика, 00:03 Аналитики предсказали рост долгов регионов в 2020 году Экономика, 00:00 Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию Политика, 13 фев, 23:54
Общество ,  
0 

В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»

На 25-м этаже этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве начался пожар. Об этом говорится на сайте главного управления МЧС России по Москве.

В сообщении отмечается, что информация о возгорании поступила в 01:44 мск. В ведомстве уточнили, что пожар начался в столовой на последнем этаже гостиницы, его площадь составила 4 кв. м. В 02:08 пожар удалось потушить, из-за него никто не пострадал. Эвакуацию постояльцев и сотрудников гостиницы не проводили.

В Москве спасли 11 человек при тушении пожара в квартире
Общество

11 февраля пожар произошел в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве. Его площадь составила 15 кв. м. Пожарным удалось спасти 11 человек, для их временного размещения к месту происшествия прибыли три автобуса «Мосгортранса».

Теги: пожар, гостиница, МЧС
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Москве спасли 11 человек при тушении пожара в квартире
Общество
Число погибших при пожаре в московском хостеле увеличилось до двух
Общество
В Подмосковье произошел пожар в ангаре на площади более 1 тыс. кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter