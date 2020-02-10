СК проверит данные об избиении ребенка приемной матерью в Москве

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Следственный комитет организовал проверку данных об избиении ребенка в Москве приемной матерью. Сообщение об этом размещено на сайте столичного управления ведомства.

Как поясняет СК, в социальной сети появилась информация о том, что женщина применила к семилетнему приемному сыну физическую силу. В результате мальчик был госпитализирован с множественными ушибами на лице и спине.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указывает ведомство.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что 24 января скорая помощь доставила в одну из московских больниц семилетнего мальчика. Ребенок рассказал, что его избила ремнем приемная мать за то, что у него в прописях плохо получалась буква Ж. Он также добавил, что женщина избивала его и раньше, передает «Комсомольская правда».

В феврале Чертановский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в избиении пятилетнего пасынка мужчину. До этого в Сети появилось видео, на котором было показано, как мужчина издевается над ребенком.