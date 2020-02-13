Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

Алёна Водонаева (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, это УВД по Центральному административному округу Москвы.

По данным агентства, телеведущая прибыла в отделение вместе со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым.

10 февраля Водонаеву вызвали в отделение главка МВД по Таганскому району Москвы. В отношении телеведущей начали проверку по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), рассказала ее адвокат Екатерина Гордон.

Поводом для проверки послужил пост в социальной сети Instagram, в котором Водонаева написала, что в России по большей части «рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Первые, по ее словам, заботятся о том, кому передать свои средства, а у вторых «не хватает ума и ответственности». Телеведущая отметила, что аборт — личное дело женщины, посоветовав подписчицам получать образование и строить карьеру.