Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации о демографии и абортах

Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в отделение главка МВД по Таганскому району Москвы из-за публикации об абортах и демографии. В ее отношении начали проверку, сообщает портал Super.ru. Об этом также пишет ТАСС со ссылкой на источник и адвоката.

Адвокат телеведущей Екатерина Гордон рассказала Super.ru, что ей неизвестна личность заявителя. По ее мнению, им могла быть общественная организация. В разговоре с ТАСС она сообщила, что проверка в отношении Водонаевой идет по ст. 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу», — сказала юрист.

Портал также приводит письмо директору Водонаевой от отдела МВД по Таганскому району Москвы. В документе приводятся цитаты из публикации телеведущей в Instagram.