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Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации о демографии и абортах

Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в отделение главка МВД по Таганскому району Москвы из-за публикации об абортах и демографии. В ее отношении начали проверку, сообщает портал Super.ru. Об этом также пишет ТАСС со ссылкой на источник и адвоката.

Адвокат телеведущей Екатерина Гордон рассказала Super.ru, что ей неизвестна личность заявителя. По ее мнению, им могла быть общественная организация. В разговоре с ТАСС она сообщила, что проверка в отношении Водонаевой идет по ст. 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу», — сказала юрист.

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Портал также приводит письмо директору Водонаевой от отдела МВД по Таганскому району Москвы. В документе приводятся цитаты из публикации телеведущей в Instagram.

Водонаева сообщила порталу, что в письме присутствуют фразы, вырванные из контекста. Она заявила, что обязательно ответит на вопросы полицейских. «Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку», — сказала телеведущая.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Публикация появилась в Instagram Алены Водонаевой в конце декабря 2019 года. Она писала, что в России в большинстве «рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Телеведущая заявила, что первые заботятся о том, кому передать свои средства, а у вторых «не хватает ума и ответственности». Телеведущая также отмечала, что аборт является личным делом женщины и советовала подписчицам получать образование и строить карьеру.

Теги: телеведущая, проверка, полиция
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