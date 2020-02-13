В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб на новую «банду GTA»

Фото: Никита Попов / РБК

Полиция Новосибирской области начала проверку после распространения в соцсетях информации о жалобах водителей на банду грабителей, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — добавили в пресс-службе.

Ранее житель Новосибирска Василий Фролов опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте» о банде грабителей, которая нападает на людей на трассе между Новосибирском и Кемерово. Фролов заявил, что преступники стреляют в стекло проезжающих машин, затем оглушают водителя ударом по голове и крадут автомобиль. «Вести. Новосибирск» отметили, что публикации об аналоге «банды GTA» растиражировали тематические сообщества во «ВКонтакте».

Издание «Подъем» сообщило, что автор поста не смог предоставить подтверждающих свидетельств и ссылается на слова очевидцев. Позднее Фролов заявил изданию «Тайга.инфо» о том, что не может предоставить контакты пострадавших, так как они напуганы. «В полицию было обращение сразу после инцидента, но там вежливо отказали и списали на камень», — отметил собеседник редакции.

С 2009 по 2017 год в Подмосковье орудовала преступная группировка, которую обвиняли в серии убийств автомобилистов, преимущественно на трассе М-4 «Дон». В СМИ преступников назвали «бандой GTA» из-за схожести с компьютерной игрой GTA, в которой игрок выполняет криминальные задания, в том числе убивает людей. Преступники убили по меньшей мере 14 человек разного возраста и социального положения на разных федеральных трассах в Подмосковье. В 2018 году Московский областной суд вынес приговор по данному делу, трое участников банды были приговорены к пожизненному заключению.