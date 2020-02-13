Набиуллина не увидела необходимости в выходе ЦБ из капитала Мосбиржи

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
Водитель грузового фургона сбил 12-летнюю школьницу в Москве Общество, 17:31 Дорогое удовольствие: чем жертвуют собственники молла ради фасада Pro, 17:30 Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список Политика, 17:26 Министр финансов Великобритании ушел в отставку Политика, 17:21 Госдума одобрила смягчение статьи о преступном сообществе для бизнеса Общество, 17:19 Путин оценил идею вписать в Конституцию слова о державе-победительнице Общество, 17:19 Путин оценил идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий Политика, 17:15 Борис Ротенберг обжаловал проигрыш в финском суде по делу о санкциях Экономика, 17:10 Идеи из-за океана: фитнес на тумбочке и машины для женщин Pro, 16:50 В России упал спрос на круизы по всему миру из-за коронавируса Общество, 16:49 Встретятся ли в плей-офф «Динамо» и «Спартак». Последние интриги в КХЛ Спорт, 16:44 ЦБ исключил влияние продажи Сбербанка на валютный рынок Финансы, 16:42 Набиуллина не увидела необходимости в выходе ЦБ из капитала Мосбиржи Финансы, 16:40 Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России Общество, 16:36
Финансы ,  
0 

Набиуллина не увидела необходимости в выходе ЦБ из капитала Мосбиржи

Московская биржа MOEX ₽112,93 +0,02% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России не видит конфликта интересов в своем владении акциями Московской биржи и не собирается продавать свою долю. Об этом в кулуарах встречи руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России, заявила журналистам глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Достаточно большое количество как раз управляющих органов — это представители рынка, мы здесь не видим конфликта интересов, необходимости выхода из биржи», — сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что Московская биржа — это «инфраструктура рынка». Там, по словам главы Центробанка, существует некоторая конкуренция с другими площадками, но не такая, как в банковском секторе.

Набиуллина добавила, что Центробанк не собирается выходить и из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи.

Банку России принадлежит 11,7% в ПАО «Московская биржа». Сбербанк владеет 10%, госкорпорация ВЭБ — 8,4%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 6,1%.

Ранее стало известно, что ЦБ и Минфин направили в правительство законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих Банку России. Предполагается, что пакет акций будет приобретен по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Теги: Эльвира Набиуллина, ЦБ, Московская биржа
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком
Финансы
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
Финансы
ЦБ решил отрегулировать навязывание услуг банками
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter