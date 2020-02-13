Набиуллина не увидела необходимости в выходе ЦБ из капитала Мосбиржи

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России не видит конфликта интересов в своем владении акциями Московской биржи и не собирается продавать свою долю. Об этом в кулуарах встречи руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России, заявила журналистам глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Достаточно большое количество как раз управляющих органов — это представители рынка, мы здесь не видим конфликта интересов, необходимости выхода из биржи», — сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что Московская биржа — это «инфраструктура рынка». Там, по словам главы Центробанка, существует некоторая конкуренция с другими площадками, но не такая, как в банковском секторе.

Набиуллина добавила, что Центробанк не собирается выходить и из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи.

Банку России принадлежит 11,7% в ПАО «Московская биржа». Сбербанк владеет 10%, госкорпорация ВЭБ — 8,4%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 6,1%.