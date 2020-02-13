В Думе назвали число нуждающихся в изменении после Конституции законов

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Около 50 законодательных актов придется изменить при принятии поправок в Конституцию России. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по внесению изменений в Основной закон, трансляцию ведет «Россия 24».

«Мы полагаем, что потребуется изменение более чем 50 законодательных актов», — сказал он. По его словам, рабочая группа, которая сейчас разрабатывает эти поправки, готова продолжить свою работу и после их принятия.

Президент России Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Он, в частности, предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, а также запретить министрам, судьям, депутатам Госдумы и сенаторам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

В тот же день для подготовки поправок в Основной закон была создана рабочая группа, куда вошли 75 человек, представляющих разные сферы. Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.