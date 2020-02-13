Политика , 13 фев, 14:45
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Госдума утвердила Алексея Гордеева вице-спикером
Алексей Гордеев
Депутат Алексей Гордеев избран заместителем председателя Государственной Думы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Согласно принятому Госдумой постановлению, Гордеев сменит на посту руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.
Накануне, 12 февраля, Центризбирком России передал Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы.
Сергей Неверов ранее говорил, что «в перспективе» Гордеев может занять его пост вице-спикера палаты.