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Госдума утвердила Алексея Гордеева вице-спикером

Алексей Гордеев (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Алексей Гордеев избран заместителем председателя Государственной Думы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно принятому Госдумой постановлению, Гордеев сменит на посту руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Накануне, 12 февраля, Центризбирком России передал Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы.

Бывший замглавы правительства Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Политика

Сергей Неверов ранее говорил, что «в перспективе» Гордеев может занять его пост вице-спикера палаты.

Алексей Гордеев с мая 2018 года до отставки правительства Дмитрия Медведева был вице-премьером по сельскому хозяйству. До этого он занимал должность полпреда президента в ЦФО.

Теги: Госдума, вице-спикер, назначение
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