ЦИК передал думский мандат Кулика бывшему вице-премьеру Гордееву

Алексей Гордеев (Фото: kremlin.ru)

Центризбирком России передал вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» бывшему замглавы правительства Алексею Гордееву. Об этом сообщается на сайте комиссии.

В сообщении говорится, что ЦИК постановил зарегистрировать Гордеева депутатом нижней палаты парламента и выдать ему удостоверение об избрании.

Вакантный мандат образовался в Госдуме после того, как свои полномочия сложил Геннадий Кулик, который стал советником председателя нижней палаты парламента. Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов ранее говорил, что «в перспективе» Гордеев может занять пост зампредседателя Госдумы.



Ранее, с мая 2018 до отставки правительства Дмитрия Медведева в январе текущего года, Гордеев был вице-премьером. Перед этим он был полпредом президента в Центральном федеральном округе.