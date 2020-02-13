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Стрелков ответил на данные о предложении России по суду из-за MH17

Игорь Стрелков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), обвиняемый Нидерландами по делу о крушении Boeing в Донбассе, сообщил РБК, что ему неизвестно о предложении Москвы судить российских граждан из числа фигурантов дела на родине.

«Я ничего об этом не знаю. Но моя позиция остается прежней, где бы ни проходил суд — ополчение Boeing не сбивало», — сказал он.

Гаага заявила о предложении Москвы судить россиян по делу MH17 в России
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Ранее, как передавало агентство Reuters, министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что в октябре 2019 года российские власти обратились к Гааге с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing рассматривал российский суд. Нидерланды отказали в этом, говорится в письме министра парламенту страны.

В июне 2019 года международная следственная группа назвала имена подозреваемых в причастности к авиакатастрофе, ими оказались Гиркин, ополченцы Олег Пулатов и Сергей Дубинский (все — граждане России) и гражданин Украины Леонид Харченко. Им предъявили обвинения в убийстве, они находятся в международном розыске.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Теги: MH17, Игорь Стрелков, ДНР, новости РБК
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