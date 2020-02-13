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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

Фото: Ислам Ирон / VK

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.

После этого он спросил журналистов, откуда они берут подобную информацию: «Где вы роетесь в интернете?» «Я буду тоже смотреть. Вы все время что-то находите в интернете, о чем я впервые слышу», — сказал Песков.

Накануне, 12 февраля, волонтерский проект Scanner project опубликовал фотографии застолья в иркутской колонии «для бывших сотрудников правоохранительных органов» с участием Дадаева. Фото, датированные 3 июля 2018 года, нашли на странице пользователя «ВКонтакте» под именем Ислам Ирон. Главное управление ФСИН по Иркутской области сообщило, что проведет служебную проверку.

ФСИН начала проверку из-за фотографий застолья с убийцей Немцова
Общество

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Летом 2017 года бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима за исполнение убийства. Заказчик установлен не был.

Теги: ФСИН, колония, Заур Дадаев, «Старый Кремль»
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