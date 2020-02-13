В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

Фото: Ислам Ирон / VK

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.

После этого он спросил журналистов, откуда они берут подобную информацию: «Где вы роетесь в интернете?» «Я буду тоже смотреть. Вы все время что-то находите в интернете, о чем я впервые слышу», — сказал Песков.

Накануне, 12 февраля, волонтерский проект Scanner project опубликовал фотографии застолья в иркутской колонии «для бывших сотрудников правоохранительных органов» с участием Дадаева. Фото, датированные 3 июля 2018 года, нашли на странице пользователя «ВКонтакте» под именем Ислам Ирон. Главное управление ФСИН по Иркутской области сообщило, что проведет служебную проверку.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Летом 2017 года бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима за исполнение убийства. Заказчик установлен не был.