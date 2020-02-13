Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
Госпиталь для больных коронавирусом на стадионе Уханя. Фоторепортаж Общество, 12:58  Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине Общество, 12:56 В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова Общество, 12:55 Что упускают вузы при подготовке ИТ-специалистов Pro, 12:53 Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна Общество, 12:52 Теннисист Медведев объяснил поражение в первом круге турнира в Роттердаме Спорт, 12:36 Полиция ответила на сообщения о погроме в камере московского изолятора Общество, 12:29 WSJ узнала стоимость купленного главой Amazon дома в Беверли-Хиллз Финансы, 12:19 В Сети появилось видео с места ДТП с украинцами в Псковской области Общество, 12:19 Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки Общество, 12:17 В чем соль: какая мелочь лишит российский ресторан мишленовской звезды Pro, 12:02 Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии Политика, 12:01 «Сент-Луис» сообщил о состоянии перенесшего сердечный приступ хоккеиста Спорт, 11:57 Как санкции могут стать толчком к развитию MLM-бизнеса Партнерский материал, 11:54
Общество ,  
0 

Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна

Алексей Ботян (Фото: Пресс-бюро СВР России)

Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством и восхищался всем его жизненным путем», — заявил Песков.

О смерти Ботяна ранее сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. 10 февраля Ботяну исполнилось 103 года.

Алексей Ботян в 1945 году командовал группой по спасению Кракова от немецких войск. Нацисты планировали взорвать плотину и затопить город, однако Ботяну удалось внедриться на склад со взрывчаткой под видом грузчика и установить мину, которую при наступлении Красной армии привели в действие.

Разведчик стал прототипом майора Вихря в одноименном романе Юлиана Семенова.
 

Теги: Владимир Путин, соболезнования, смерть, разведчик, Алексей Ботян
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Умер спасший Краков разведчик Алексей Ботян
Общество
Путин поздравил прототипа «майора Вихря» со столетним юбилеем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter