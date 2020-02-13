Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна

Алексей Ботян (Фото: Пресс-бюро СВР России)

Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством и восхищался всем его жизненным путем», — заявил Песков.

О смерти Ботяна ранее сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. 10 февраля Ботяну исполнилось 103 года.

Алексей Ботян в 1945 году командовал группой по спасению Кракова от немецких войск. Нацисты планировали взорвать плотину и затопить город, однако Ботяну удалось внедриться на склад со взрывчаткой под видом грузчика и установить мину, которую при наступлении Красной армии привели в действие.

Разведчик стал прототипом майора Вихря в одноименном романе Юлиана Семенова.

