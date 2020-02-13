Полиция ответила на сообщения о погроме в камере московского изолятора

Фото: Владислав Шатило / РБК

В изоляторе временного содержания в Юго-Западном административном округе Москвы обвиняемые отказались выполнять правила, вели себя агрессивно и повредили имущество в камере. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, комментируя информацию Telegram-канала «112» о том, что обвиняемые устроили погром в камере.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 1 февраля. «Трое обвиняемых в совершении различных преступлений, предусмотренных УК РФ, отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания, выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество», — сообщили в главке.

Там добавили, что обвиняемые не реагировали на требования сотрудников полиции, и их действия были пресечены правоохранителями. «За медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался», — отметили в пресс-службе.

В сентябре в Ярославской колонии произошла драка между двумя заключенными. По данным УФСИН, конфликт случился из-за личной неприязни.