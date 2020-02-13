В Мурманской области произошел пожар в цехе деревообработки

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В городе Кола Мурманской области произошел пожар в цехе деревообработки, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Цех расположен по адресу: улица Заводская, дом 9. По данным главка, в результате пожара обрушилась кровля. Возгорание удалось локализовать, угрозы его распространения нет.

В результате ЧП никто не пострадал.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что пожар локализовали на площади 900 кв. м.

В ноябре в подмосковном Чехове загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м. В результате произошедшего никто не пострадал.