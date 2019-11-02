В Башкирии погиб один из троих провалившихся под лед детей

В Башкирии погиб один из троих провалившихся под лед детей

Трое детей провалились под лед озера в Башкирии, один ребенок погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем 2 ноября на Малом озере в селе Байгильдино Нуримановского района. Местные жители увидели, что трое детей провалились под лед. Они сразу сообщили об этом в МЧС и родителям детей.

Отец вытащил их из воды, на месте детям начали оказывать первую помощь прибывшие спасатели, медики и сотрудники полиции. «Двое детей трех и пяти лет доставлены в больницу. К сожалению, семилетнего ребенка спасти не удалось», — сказано в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящий момент с родителями детей работает психолог.