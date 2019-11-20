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Власти США потребовали от вузов отчета о контактах с Россией и Китаем
Власти США требуют от MIT и Мэрилендского университета за месяц отчитаться о контактах с правительством России и некоторых структур. Также вузам придется дать отчет о контактах с КНР, Катаром и Саудовской Аравией
Фото: Brian Snyder / Reuters

Министерство образования США направило письма в Массачусетский технологический институт (MIT) и Мэрилендский университет, где потребовало предоставить информацию о контактах с зарубежными структурами, в числе которых правительство России, «Лаборатория Касперского» и фонд «Сколково».

В письмах указано, что в соответствии с законодательством Соединенных Штатов университеты должны отчитываться о всех контрактах и подарках, полученных из-за рубежа. «Министерство озабочено тем, что в ваших отчетах могли быть не полностью освещены все поступления и контракты, имеющие иностранное происхождение», — подчеркнуто в циркуляре.

В письме в MIT чиновники потребовали в течение 30 дней предоставить все данные о контактах с правительством России, фондом «Сколково», «Лабораторией Касперского». То же требование направлено в Мэрилендский университет. Также министерство требует от вузов предоставить информацию о контактах с властями Китая, Катара и Саудовской Аравии. В числе прочих вероятных контрагентов перечислены национальная саудовская нефтекомпания Saudi Aramco, компании Huawei, ZTE и прочие структуры из этих стран.

MIT — это крупнейший технологический вуз США, имеющий репутацию мирового лидера среди подобных университетов. На сайте «Лаборатории Касперского» есть отчеты о сотрудничестве с MIT. Как следует из сообщений, оно в основном носило образовательный характер. Компания вместе с MIT проводила семинары и конференции по кибербезопасности, организовывала отбор стартапов для своего акселератора и реализовывала прочие программы сотрудничества. Например, в 2015 году в MIT в рамках конкурса стартапов Security Startup Challenge, который организовывался компанией совместно с Mangrove Capital Partners и венчурным фондом ABRT, трем победившим проектам было передано в совокупности $240 тыс.

Программы партнерства с MIT реализовывал и фонд «Сколково». Одним из крупнейших проектов стал Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»), который был основан в 2011 году при поддержке американского вуза. В октябре 2011 года фонд заключил соглашение с MIT, по которому американский институт должен был в течение трех лет получить из бюджета России $302,5 млн. Из них $152 млн перечислялись как грант с формулировкой «на собственное развитие», еще $150,5 млн — за помощь в создании «Сколтеха». В 2015 году контракт был продлен еще на три года. Тогда источники РБК сообщали, что стоимость услуг MIT на период до 2018 года оказалась намного меньше: $46,7 млн.

Совместно с Мэрилендским университетом «Сколтех» также реализовывал некоторые академические программы. И MIT, и Мэрилендский университет указаны в качестве партнеров магистерской программы Advanced Manufacturing Technologies.

РБК направил запрос «Лаборатории Касперского» и фонду «Сколково».

В 2017 году Министерство внутренней безопасности США временно запретило американским госучреждениям использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского», так как оно, по мнению ведомства, представляет угрозу безопасности США, а Москва с его помощью может получить доступ к правительственным данным. С 10 сентября 2019 года вступил в силу бессрочный запрет. В российской компании отрицают любое возможное злоупотребление с помощью программного обеспечения и считают, что решение о запрете было основано на неподтвержденных обвинениях, слухах и домыслах.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Анна Балашова, Иван Ткачёв
Теги: MIT, университеты, США, Санкции
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