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Из-за схода вагонов с рельсов в Иркутской области задержались три поезда

Три пассажирских поезда задерживаются из-за схода с рельсов 30 вагонов грузового поезда в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

На два часа позже от действующего расписания отправились пригородные поезда № 6301 и № 6303. Поезд дальнего следования № 87, идущий из Иркутск в Усть-Илимск задерживается на 1 час 50 минут.

Также отмечается, что пассажиры задержанного поезда № 6308 доставлены до мест назначения на автобусе.

Накануне в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем. Пострадавших в результате инцидента не было. Как заверили в РЖД, угроза экологической ситуации не возникла.

Теги: поезд, Иркутская область
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