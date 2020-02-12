Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12:44
В Амурской области сошли с путей семь вагонов грузового поезда Общество, 22:01 Эксперты оценили предложение разрешить ГИБДД отменять итоги техосмотра Общество, 21:55 Теннисистка Кузнецова вылетела с турнира в Санкт-Петербурге Спорт, 21:52 ФСИН начала проверку из-за фотографий застолья с убийцей Немцова Общество, 21:50 Глава фракции «Слуга народа» заявил о хронической усталости Зеленского Общество, 21:41 Состояние самых богатых людей в мире превысило $26 трлн Общество, 21:29 Киев на переговорах в Минске передал уточненный список лиц для обмена Политика, 21:28 ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ Спорт, 21:13 В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ Бизнес, 21:13 Адвокат показал фото разрешения на ношение оружия экс-сотрудника ФСИН Общество, 21:08 В Мурманской области на руднике «Фосагро» произошел пожар Общество, 20:48 Суицид экс-главы управления ФСИН в суде. Что известно о деле Свиридова Общество, 20:45 «Ростов» подписал контракт с вратарем «Зенита» Спорт, 20:39 Полиция назвала основную версию гибели российских бизнесменов в Испании Общество, 20:31
Общество ,  
0 

Эксперты оценили предложение разрешить ГИБДД отменять итоги техосмотра

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Диагностическая карта автомобиля носит чисто технический характер, этот документ будет иметь смысл, только когда заработает вся система нормативных актов под закон о техническом осмотре, заявил РБК партнер аналитического центра «Автостат» Игорь Моржаретто.

Так он прокомментировал информацию о том, что ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту, полученную после технического осмотра, если машина не проходила диагностику или же она была проведена с нарушениями. В случае аннулирования карты автоинспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и решить вопрос об ответственности оператора техосмотра. Соответствующий проект изменений в правила технического осмотра предложил Минтранс, написал ранее «Коммерсантъ».

По словам Моржаретто, закон вступает в силу в июне, и до этого времени должны появиться различные подзаконные акты, большую часть которых готовит МВД. «Их пока нет, и без подзаконных актов МВД предложение Минтранса выглядит странно», — отметил эксперт.

СМИ узнали о планах разрешить ГИБДД отменять итоги техосмотра
Общество

Председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил РБК, что не до конца понимает, как будет работать новое правило. Первый вариант, по его словам, — разрешить сотруднику Госавтоинспекции проверять у водителей диагностические карты. «Но тогда ломается вся система, которая сегодня построена, потому что водитель не обязан постоянно с собой возить эту карту. Он ее предъявляет только для получения полиса ОСАГО, который уже потом вправе требовать сотрудники Госавтоинспекции», — отметил он.

Похмелкин добавил, что, скорее всего, имеется в виду другое: при контроле над операторами техосмотра, который возложен на МВД, будут выявляться какие-либо нарушения. А на основании этих проверок будет приниматься решение об отмене итогов техосмотра.

«На мой взгляд, такие полномочия сотрудникам ГАИ давать нельзя. Только суд может решать, что было сделано не так, а сотрудник ГИБДД может только составить протокол и обратиться в суд со своими требованиями, иначе это будет полный произвол и сплошная коррупция», — отметил он.

Кроме того, по словам Похмелкина, обязательный техосмотр для частных автовладельцев — «мера сугубо фискальная», которая не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности дорожного движения. «Лучше вообще от нее отказаться, оставив только техосмотр для машин, перевозящих людей и грузы. А все остальное — попытки залатать дыры на абсолютно дырявом кафтане, который носить уже невозможно», — заключил он.

Теги: новости РБК, техосмотр, ГИБДД
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
СМИ узнали о планах разрешить ГИБДД отменять итоги техосмотра
Общество
Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter