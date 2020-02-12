Эксперты оценили предложение разрешить ГИБДД отменять итоги техосмотра

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Диагностическая карта автомобиля носит чисто технический характер, этот документ будет иметь смысл, только когда заработает вся система нормативных актов под закон о техническом осмотре, заявил РБК партнер аналитического центра «Автостат» Игорь Моржаретто.

Так он прокомментировал информацию о том, что ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту, полученную после технического осмотра, если машина не проходила диагностику или же она была проведена с нарушениями. В случае аннулирования карты автоинспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и решить вопрос об ответственности оператора техосмотра. Соответствующий проект изменений в правила технического осмотра предложил Минтранс, написал ранее «Коммерсантъ».

По словам Моржаретто, закон вступает в силу в июне, и до этого времени должны появиться различные подзаконные акты, большую часть которых готовит МВД. «Их пока нет, и без подзаконных актов МВД предложение Минтранса выглядит странно», — отметил эксперт.

Председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил РБК, что не до конца понимает, как будет работать новое правило. Первый вариант, по его словам, — разрешить сотруднику Госавтоинспекции проверять у водителей диагностические карты. «Но тогда ломается вся система, которая сегодня построена, потому что водитель не обязан постоянно с собой возить эту карту. Он ее предъявляет только для получения полиса ОСАГО, который уже потом вправе требовать сотрудники Госавтоинспекции», — отметил он.