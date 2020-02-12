Полиция назвала основную версию гибели российских бизнесменов в Испании

Основная версия смерти двоих россиян, найденных мертвыми на вилле в испанском городе Дения, — отравление угарным газом, возможно, из-за неисправной газовой горелки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе полиции провинции Аликанте.

«10 февраля в 12:00 (14:00 мск) свидетель нашел мертвыми двух российских граждан 62 лет. Никаких признаков насилия не было, дверь не была взломана», — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что, по предварительной информации, мужчины находились в Испании по работе.

Ранее испанское издание Informacion со ссылкой на полицию сообщало, что тела мужчин нашли в разных комнатах. По предварительным данным, они могли умереть во сне. По информации издания, вилла принадлежала одному из погибших, а тела мужчин обнаружил сотрудник владельца.

Посольство России в Испании сообщило в Twitter, что уведомлений об инциденте в Дении в дипмиссию пока не поступало. Там добавили, что генеральное консульство России в Барселоне сделало запрос в полицию, а также установило предварительный контакт с родственниками погибших и страховыми компаниями.