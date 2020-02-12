СМИ сообщили о смерти двух российских бизнесменов на вилле в Испании

Фото: PoliciaNacional / Facebook

На вилле в городе Дения (провинция Аликанте) в Испании обнаружили тела двух российских бизнесменов. Об этом со ссылкой на полицию пишет Informacion.

Как сообщает издание, речь идет о двух мужчинах в возрасте 62 лет. Их личности не уточняются. Тела мужчин нашли в разных комнатах, отмечается, что они могли умереть во сне. Признаков насилия, а также взлома дома полицейские не обнаружили.

Cмерть наступила из-за отравления угарным газом, это было подтверждено после вскрытия. По предварительным данным, в доме был неисправен газовый котел.

В публикации говорится, что вилла принадлежала одному из мужчин. Тела обнаружил сотрудник владельца, который не смог с ним связаться.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Испании.