В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро «Рязанский проспект»

В Москве на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии мужчина упал на пути, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене. Инцидент произошел около 17:40 мск.

Пострадавший остался жив, ему помогли подняться на платформу, после чего сотрудники правоохранительных органов сразу вызвали бригаду скорой помощи.

Из-за происшествия пришлось временно отключить электроснабжение на путях. Кроме того, несколько поездов должны были остановиться или снизить скорость для соблюдения необходимого интервала. Позже движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии ввели в график, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

В январе на станции «Войковская» Замоскворецкой линии московского метро мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом. В пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что инцидент произошел по собственной неосторожности пассажира. Его достали и вызвали скорую помощь.