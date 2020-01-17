На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы

На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Там уточнили, что инцидент произошел на станции метро «Войковская» около 16:30 мск. В пресс-службе отметили, что, по словам очевидцев, мужчина упал по собственной неосторожности. Его достали и вызвали скорую, сообщили в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщает, что из-за инцидента на Замоскворецкой линии метро приостановили движение поездов. По предварительным данным, упавший на пути был пьян, передает агентство.

26 декабря мужчина упал на рельсы на станции «Китай-город». Он не получил видимых травм. В пресс-службе Московского метрополитена РБК сообщили, что из-за инцидента на Калужско-Рижской линии произошел сбой в движении поездов.