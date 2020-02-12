Путин обсудил ситуацию в Ливии с премьер-министром Италии

Владимир Путин и Джузеппе Конте (Фото: Fabio Cimaglia / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе итальянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно ситуации в Ливии, а также по поводу итогов международной конференции в Берлине. Путин также подчеркнул важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, которые сейчас прорабатываются по линии Совета Безопасности ООН.

Конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств состоялась в Берлине 19 января при участии представителей России, США, Франции, Великобритании, Германии, Турции, Египта, Алжира и ОАЭ. Также на мероприятие пригласили противоборствующие стороны в ливийском конфликте — главу созданного при поддержке ООН правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара.

В итоговом документе участники конференции призвали участников конфликта к прекращению огня, а также предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности в стране. Кроме того, стороны конфликта согласились на создание комиссии для мониторинга перемирия.