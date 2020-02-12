Мишустин сообщил о планах государства применять технологии Сбербанка

Герман Греф и Михаил Мишустин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС )

Технологии Сбербанка будут применяться для построения цифровой платформы государства. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом, передает «РИА Новости».

«Электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства», — сказал Мишустин, добавив, что это «очень хорошо». Он также выразил надежду на то, что применение этих технологий будет отработано совместно с финансовой организацией.

Греф в свою очередь сообщил, что после того, как Сбербанк завершит создание собственной цифровой платформы, организация будет вводить новые финансовые и нефинансовые сервисы. Вторым приоритетным направлением Греф назвал помощь регионам в строительстве цифровых платформ.

Ранее РБК сообщал, что Сбербанк решил поделиться своей технологией разработки сервисов с мэрией Москвы. В ноябре банк вместе со структурой Москвы зарегистрировал компанию ООО «Цифровые платформенные решения», в которой 50,1% принадлежит «дочке» банка — ООО «Цифровые активы», остальные 49,9% — городскому АО «Электронная Москва». Источник РБК пояснял, что сотрудничать со Сбербанком принято для того, чтобы ускорить и удешевить процесс создания услуг для жителей города.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, возглавил компанию бывший замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Бородин. По словам источника РБК, для Сбербанка это первый опыт предоставления своей ИТ-платформы в качестве технологии сторонним организациям. Если тестирование пройдет успешно, он начнет оказывать эту услугу на коммерческой основе.