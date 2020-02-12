Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

Владимир Путин (Фото: Bai Xueqi / Global Look Press)

Объем средств Фонда национального благосостояния России превышает $125 млрд, а международные резервы страны составляют $560 млрд. Об этом на совещании по экономическим вопросам рассказал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.

Также глава государства отметил, что в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, а в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3%. Инфляция, по словам президента, сейчас составляет 2,4%.

В ноябре 2019 года заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что доля доллара США в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет сокращена. По его словам, к этому Минфин подталкивают в том числе геополитические риски. Колычев отметил, что изменения должны произойти в течение 2020 года.