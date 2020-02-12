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Во Владивостоке младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу

Во Владивостоке школьники напали на девятилетнюю девочку, полиция начала проверку, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Местная жительница сообщила в отделение полиции Советского района города, что ее внучка получила травмы в результате конфликта со сверстниками. «Установлено, что причиной конфликта между учащимися 3, 4 и 5 классов послужили личные неприязненные отношения», — сказали в пресс-службе. Полиция устанавливает степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками профилактические беседы, они раскаялись и извинились перед пострадавшей и ее бабушкой. Родителей инициаторов конфликта привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного воздействия к подросткам и их родителям, а также для постановки подростков на профилактический учет», — добавили в полиции.

В декабре в школе Белгорода произошла драка между учителем и учеником. Конфликт произошел на уроке информатики. В управлении образования города решили не увольнять педагога.

Теги: школа, нападение, Приморье, Владивосток, новости РБК
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