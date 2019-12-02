СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде

СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде

Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода. Об этом сообщается на сайте СУСК по Белгородской области.

«Не предрешая вины какой-либо из сторон, следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку деяниям всех причастных к инциденту», — говорится в сообщении.

Видео с дракой в школе № 15 в Белгороде появилось в Сети 29 ноября. Свидетелями конфликта на уроке информатики стали ученики 8 класса.

В управлении образования города приняли решение не увольнять педагога из школы, ограничившись дисциплинарным взысканием. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних назначили на 2 декабря. По данным местного портала «Бел.Ру», на участники заседания приняли решение провести комплексную служебную проверку, итоги которой огласят после 12 декабря.