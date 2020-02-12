СМИ спрогнозировали победу Сандерса на праймериз демпартии в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс (Фото: Paul Gordon / Zuma / Global Look Press)

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержит победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир, прогнозирует телеканал NBC по результатам обработки данных с 94% избирательных участков.

Как отмечает NBC, Сандерс получил поддержку 26,1% избирателей. Вторым идет бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж (24,4%), третий в гонке — сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (19,8%). Бывший вице-президент США Джо Байден пока занимает пятую позицию — у него 8,4%.

С таким же прогнозом выступили CNN и ABC. Согласно прогнозу телеканалов, Сандерс сохранит лидерство на праймериз после окончательного подсчета голосов.

Партии США выбирают кандидатов, которые будут бороться за президентский пост, на предварительных голосованиях. Как правило, они проходят в формате праймериз или кокуса. В то время как организацией кокусов занимаются сами партии и голосование на них обычно проходит без бюллетеней, организаторы праймериз — государственные органы, и избиратели голосуют бюллетенями. В ходе голосования члены партии выбирают делегатов, которые на на предстоящих общенациональных съездах обещают проголосовать за того или иного кандидата на выдвижение в президенты от партии.