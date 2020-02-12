Полиция во Владивостоке начала поиск разбившего две иномарки водителя

Полиция во Владивостоке разыскивает водителя, который разбил две иномарки, а затем по льду ушел от погони. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Приморскому краю.

Предварительно известно, что скрываясь от сотрудников патрульно-постовой службы на автомобиле Toyota Prius, водитель врезался в две припаркованные машины аналогичных марок. Затем водитель продолжил движение в направлении Токаревского Маяка.

Сотрудники полиции организовали преследование, в ходе которого они произвели несколько выстрелов по колесам автомобиля нарушителя. Несмотря на это, мужчина продолжил движение, выехал на лед в районе Токаревской кошки, а затем бросил машину и скрылся.

Установлено, что правонарушитель управлял автомобилем, взятым в аренду. Владельца транспортного средства оповестили о случившемся. Он прибыл на место происшествия, а затем его передали его автомобиль. По данным полиции, за рулем иномарки находился 37-летний житель Владивостока. В настоящее время ведется поиск нарушителя.

В начале января в бухте Воевода на острове Русском под лед провалились около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей. По данным краевого главка МЧС, машины частично ушли под лед в пяти метрах от берега, глубина реки в этом месте достигает 1,5-2 м.