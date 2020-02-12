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Врач-отоларинголог назвал храп признаком серьезных проблем со здоровьем

Храп во сне, или синдром обструктивного апноэ, может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщил в эфире радиостанции Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

Для того, чтобы лечение недуга стало успешным, эксперт заявил о важности воспринимать его не просто как раздражающий шум в ночи, но и как симптом. По словам Кошелева, сам по себе храп не страшен, однако у храпящих людей зачастую происходят во сне задержки дыхания. Подобные «паузы» могут составлять до 10 секунд, что может нанести здоровью серьезный вред.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», — сказал специалист.

Он отметил, что задержки дыхания, вызванные храпом у взрослого человека, могут испортить его сон и весь последующий день. Это связано с тем, что мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания. Впоследствии из-за этого нарушается сон, а также возникает головная боль и усталость.

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При этом храп и задержки дыхания, выявленные у детей, могут нанести более существенный вред, нежели чем для здоровья взрослых. Кошелев пояснил, что в том случае, если остановка дыхания происходит у ребенка во сне, то он
недополучает кислород, и, как результате, детский организм не развивается. Эксперт отметил, что в таком случае больше всего кислород тратится на мышцы и мозг. В итоге на утро у ребенка будет наблюдаться беспокойство, а также не будет аппетита.

Кошелев отметил, что храп и нарушение дыхания поддаются лечению. Он также посоветовал обращаться за консультацией к специалистам в случае выявления схожих симптомов.

Теги: сон, врач, рекомендации
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