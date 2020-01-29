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У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7

Подземные толчки магнитудой 7,7 были зафиксированы у побережья Ямайки. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Землетрясение произошло в 19.10 по времени UTC (21.10 мск) в 125 км от города Лусеа на северо-западном берегу Ямайки с населением около 7 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

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Reuters cообщает, что точки почувствовали жители Майами и некоторых провинций Кубы. Несколько зданий было эвакуировано.

По данным Международного центра по наблюдению за цунами, угроза миновала, однако небольшие колебания уровня моря все еще сохраняются.

Теги: землетрясение, Ямайка
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