ФАС уличила клиники в Москве в попытке «нажиться» на коронавирусе

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало предупреждение пяти московским клиникам, предлагавшим диагностировать новый коронавирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и иных базовых медицинских процедур, сообщается на сайте ведомства.

Предложенные услуги «не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных потребителей в заблуждение», отметили в ФАС. По словам статс-секретарь — замглавы ведомства Андрея Цариковского, они не обоснованы не только с медицинской точки зрения, но и с этической. «Это очередная попытка нажиться, используя волнение людей за свое здоровье», — заявил он.

По данным ФАС, нарушили ст. 14.2 и 14.8 Закона о защите конкуренции пять московских клиник: «Открытая клиника», «ЛДЦ «Проспект Мира», «СМ-клиника», «ДЭРАЙС» и «Медицинский Центр». Им были сделаны предупреждения с требованием прекратить распространение недостоверной информации. Чтобы избежать административной ответственности, клиники должны устранить нарушения в течение десяти дней.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией заразились более 42 тыс. человек, а ее жертвами стали 1017 человек.