В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали шесть человек

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ» в подмосковном городе Видное. В результате пострадали шесть человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управление МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 21.00 по адресу: Белокаменное шоссе, дом 14. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По факту аварии проводится проверка.

11 февраля в Челябинской области легковая машина столкнулась с двумя грузовиками. В результате пострадал водитель Citroen.