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Общество ,  
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В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали шесть человек

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ» в подмосковном городе Видное. В результате пострадали шесть человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управление МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 21.00 по адресу: Белокаменное шоссе, дом 14. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По факту аварии проводится проверка.

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Теги: Московская область, ДТП
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