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Общество ,  
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В Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовиками

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области столкнулись легковая машина и три большегруза, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Авария произошла на 1762-м км автодороги Москва — Челябинск под Миассом.

Как уточняет пресс-служба управления ГИБДД по региону, водитель Citroen C5 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате легковая машина съехала в кювет по ходу движения, а грузовик потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с автомобилем Scania с полуприцепом, а затем с движущимся сзади Mercedes Actros с полуприцепом.

В результате пострадал водитель Citroen C5 1955 года рождения.

По словам представителя пресс-службы главка МВД, перекрытия федеральной трассы из-за ДТП не было. «Был небольшой затор, который был быстро локализован», — сказал он РБК.

9 февраля на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск в Кузбассе столкнулись грузовик и автобус, в котором находился 51 человек. В результате два человека погибли, 38 получили травмы. По факту случившегося завели уголовное дело.

Теги: ДТП, Челябинская область, грузовик, фура, новости РБК
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