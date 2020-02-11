Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
В Москве спасли 11 человек при тушении пожара в квартире Общество, 22:50 Мантуров заявил об отправленных в Китай 2 млн медицинских масок Общество, 22:48 Эксперт объяснила назначение технологической нефти в трубопроводах Экономика, 22:30 Турция сообщила о «нейтрализации» 51 сирийского военного в Идлибе Политика, 22:17 Россия ответила на слова посла Польши о выгодах СССР от Второй мировой Политика, 22:12 Экс-футболист «Спартака» назвал причину смерти Рейнгольда Спорт, 22:10 Samsung представил новые флагманские смартфоны Технологии и медиа, 22:00 Гарантированный доход с инвестиций в каршеринг. Карточки 21:52 В Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган» Общество, 21:51 Долги американцев по кредитам впервые превысили $14 трлн Экономика, 21:50 Ferrari представила болид «Формулы-1» для сезона 2020 года Спорт, 21:48 Киев заявил об отсутствии оснований для отправки своего посла в Россию Политика, 21:41 Вторая по величине авиакомпания в Италии сообщила о ликвидации Бизнес, 21:37 ВОЗ назвала сроки создания вакцины от коронавируса Общество, 21:11
Общество ,  
0 

В Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган»

Олег Зубков (Фото: facebook.com / yaltazoo)

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, ему заменили арест на запрет определенных действий, сообщает «РИА Новости». Как уточняет агентство, Зубкова освободили в зале суда.

Своим решением Верховный суд отменил решение нижестоящей инстанции — Белогорского районного суда, который 3 февраля вынес решение об аресте Зубкова на два месяца, заменив меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу. Причиной для такого решения послужило то, что 20 января бизнесмен не явился в суд. По словам руководителя пресс-службы парка «Тайган», в этот день руководитель организации был на совещании в Минэкономразвития и не мог присутствовать на заседании.

Как сообщает «РИА Новости», на арест Зубкова была подана апелляционная жалоба, а глава Крыма Сергей Аксенов стал его личным поручителем. Соответствующие документы были поданы в Верховный суд Крыма через суд первой инстанции 5 февраля.

Зубкова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Летом 2018 года жительница Кирова заказала в парке «Тайган» прогулку со львами. В результате одно из животных укусило ее за руку, когда она с ним фотографировалась. По версии следствия, после этого владелец парка не принял мер для оказания медпомощи пострадавшей и у нее начались осложнения.

Теги: Крым, суд, содержание под стражей
Материалы по теме
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Общество
На Кубани задержали директора цирка после нападения львицы на ребенка
Общество
В США ягуар напал на делавшую селфи посетительницу зоопарка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter