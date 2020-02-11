В Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган»

Олег Зубков (Фото: facebook.com / yaltazoo)

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, ему заменили арест на запрет определенных действий, сообщает «РИА Новости». Как уточняет агентство, Зубкова освободили в зале суда.

Своим решением Верховный суд отменил решение нижестоящей инстанции — Белогорского районного суда, который 3 февраля вынес решение об аресте Зубкова на два месяца, заменив меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу. Причиной для такого решения послужило то, что 20 января бизнесмен не явился в суд. По словам руководителя пресс-службы парка «Тайган», в этот день руководитель организации был на совещании в Минэкономразвития и не мог присутствовать на заседании.

Как сообщает «РИА Новости», на арест Зубкова была подана апелляционная жалоба, а глава Крыма Сергей Аксенов стал его личным поручителем. Соответствующие документы были поданы в Верховный суд Крыма через суд первой инстанции 5 февраля.

Зубкова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Летом 2018 года жительница Кирова заказала в парке «Тайган» прогулку со львами. В результате одно из животных укусило ее за руку, когда она с ним фотографировалась. По версии следствия, после этого владелец парка не принял мер для оказания медпомощи пострадавшей и у нее начались осложнения.