Росреестр предупредил о плановом отключении сервисов 15 и 16 февраля

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Росреестр запланировал технические работы на сайте организации на 15 и 16 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в РБК.

«На время проведения профилактики возможны кратковременные отключения сервисов», — предупреждает организация, отмечая, что в этом случае подать заявление или запрос можно в многофункциональном центре оказания государственных услуг (МФЦ) или филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».

Технические работы на сайте Росреестра связаны с подготовкой к запуску Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), пояснили в организации. Росреестр отмечает, что переход на новую информационную систему в 2019 году уже завершен в 51 регионе. В оставшихся 34 регионах, включая Москву и Московскую область, система заработает в текущем году.

На прошлой неделе в Росреестре заявили о планах создать государственный геоинформационный сервис по подобию «Яндекс.Карты». Работы предполагается выполнить за счет средств нацпрограммы «Цифровая экономика». Существующие сервисы не дают необходимой точности, считают в ведомстве.