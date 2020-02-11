Росреестр предупредил о плановом отключении сервисов 15 и 16 февраля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
ВОЗ назвала сроки создания вакцины от коронавируса Общество, 21:11 Аббас назвал условия переговоров с Израилем Политика, 21:02 В Португалии арестовали счета родившейся в СССР богатейшей женщины Африки Общество, 20:51 Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией Общество, 20:50 Сирийская армия заявила о готовности ответить на атаки Турции Политика, 20:48 Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург Общество, 20:45 Зеленский описал «прагматичные» отношения с Россией Политика, 20:41 «Газпром» поощрит топ-менеджеров акциями компании Бизнес, 20:34 Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление республики в НАТО Политика, 20:34 Metro сообщила о договоренности по продаже Real фонду семьи Евтушенкова Бизнес, 20:30 Росреестр предупредил о плановом отключении сервисов 15 и 16 февраля Технологии и медиа, 20:27 Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд Спорт, 20:22 Теннисист Рублев за 56 минут обыграл Басилашвили на турнире в Роттердаме Спорт, 19:57 Почему токен Hedera Hashgraph подорожал на 70% Крипто, 19:51
Технологии и медиа ,  
0 

Росреестр предупредил о плановом отключении сервисов 15 и 16 февраля

Фото: АГН «Москва»

Росреестр запланировал технические работы на сайте организации на 15 и 16 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в РБК.

«На время проведения профилактики возможны кратковременные отключения сервисов», — предупреждает организация, отмечая, что в этом случае подать заявление или запрос можно в многофункциональном центре оказания государственных услуг (МФЦ) или филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».

Технические работы на сайте Росреестра связаны с подготовкой к запуску Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), пояснили в организации. Росреестр отмечает, что переход на новую информационную систему в 2019 году уже завершен в 51 регионе. В оставшихся 34 регионах, включая Москву и Московскую область, система заработает в текущем году.

На прошлой неделе в Росреестре заявили о планах создать государственный геоинформационный сервис по подобию «Яндекс.Карты». Работы предполагается выполнить за счет средств нацпрограммы «Цифровая экономика». Существующие сервисы не дают необходимой точности, считают в ведомстве.

Теги: Росреестр, технические работы
Материалы по теме
Росреестр предложит снять запрет на строительство в зоне нацпарков
Общество
Мишустин назначил нового руководителя Росреестра
Политика
Росреестр устранил последствия сбоя в работе сервисов в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter