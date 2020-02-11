Metro сообщила о договоренности по продаже Real фонду семьи Евтушенкова

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Немецкая Metro AG достигла коммерческого соглашения с консорциумом инвесторов люксембургской SCP Group и немецкой x+bricks о продаже операционного и сопутствующих бизнесов сети гипермаркетов Real, говорится в сообщении компании.

О том, что SCP Group Advisory, специализирующаяся на европейской коммерческой недвижимости и аффилированная с семьей миллиардера Владимира Евтушенкова (занимает 63-е место с состоянием $1,5 млрд в последнем рейтинге российского Forbes) и холдингом АФК «Система» совместно с партнером ведет эксклюзивные переговоры о покупке, компании сообщали в декабре после подписания меморандума о намерениях. Документ предполагал, что компании планируют завершить переговоры до 31 января 2020 года. В рамках подготовки сделки, ретейлер и консорциум инвесторов должны были договориться по ряду вопросов.

Как указано в сообщении Metro, обязывающее соглашение о покупке еще не подписано, также сделка все еще находится в процессе согласования на уровне правления и набсовета Metro. Кроме того, завершение сделки потребует одобрения антимонопольными и другими регулирующими органами Германии.

АФК «Система» не комментирует переговоры между консорциумом и Metro.