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Metro сообщила о договоренности по продаже Real фонду семьи Евтушенкова

Фото: Rolf Vennenbernd / Global Look Press

Немецкая Metro AG достигла коммерческого соглашения с консорциумом инвесторов люксембургской SCP Group и немецкой x+bricks о продаже операционного и сопутствующих бизнесов сети гипермаркетов Real, говорится в сообщении компании.

О том, что SCP Group Advisory, специализирующаяся на европейской коммерческой недвижимости и аффилированная с семьей миллиардера Владимира Евтушенкова (занимает 63-е место с состоянием $1,5 млрд в последнем рейтинге российского Forbes) и холдингом АФК «Система» совместно с партнером ведет эксклюзивные переговоры о покупке, компании сообщали в декабре после подписания меморандума о намерениях. Документ предполагал, что компании планируют завершить переговоры до 31 января 2020 года. В рамках подготовки сделки, ретейлер и консорциум инвесторов должны были договориться по ряду вопросов.

Семья Евтушенкова решила купить гипермаркеты Real
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Как указано в сообщении Metro, обязывающее соглашение о покупке еще не подписано, также сделка все еще находится в процессе согласования на уровне правления и набсовета Metro. Кроме того, завершение сделки потребует одобрения антимонопольными и другими регулирующими органами Германии.

АФК «Система» не комментирует переговоры между консорциумом и Metro.

Согласно условиям коммерческого соглашения, Real оценен примерно в €300 млн. Ранее меморандум предусматривал, что за 100% операционного бизнеса Real SCP Group и x+bricks выплатят Metro около €500 млн наличными. С чем связано снижение стоимости — в сообщении не уточняется.

Сеть Real сейчас насчитывает 276 гипермаркетов, все они расположены в Германии, магазины приносят всей Metro, как указано в ее последней годовой отчетности, более €7 млрд выручки. Помимо магазинов, инвесторы получают онлайн-магазин real.de и 80 объектов недвижимости. После сделки, некоторое время сервисные компании Metro продолжат обслуживание Real с постепенным сокращением этих операций.

Автор: Анна Левинская
Теги: Metro AG, ретейл, Феликс Евтушенков, Владимир Евтушенков, АФК «Система»
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