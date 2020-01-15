Семья Евтушенкова оказалась претендентом на немецкие гипермаркеты Real

В 2018 году SCP Group инвестировала в x+bricks, а ранее проводила клубные сделки c немецкой Corestate Capital, вкладывая средства в коммерческую недвижимость, в частности, в во Фленсбурге и Любеке. Кроме того, подконтрольная сейчас Феликсу Евтушенкову компания инвестировала в индустриальные немецкие компании, девелоперские проекты в США и проект по разведке газовых и нефтяных месторождений.

Немецкая x+bricks основана выходцем из Corestate Сашей Вильгельмом в 2018 году и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, якорными арендаторами которой являются продовольственные сети. Владеет 36 активами в сфере недвижимости, совокупной стоимостью около 300 млн евро. Основные арендаторы помещений x+bricks — крупнейшие немецкие ретейлеры среди которых Lidl, Kaufland, OBI, Rewe, Edeka и Netto.

АФК «Система» не комментирует переговоры между консорциумом и Metro. «Переговоры не завершены и говорить о конкретике пока преждевременно», — отметил источник РБК, близкий к акционерам SCP.

РБК направил запросы в SCP Group и x+bricks.

Суть сделки

Сеть Real сейчас насчитывает 276 гипермаркетов, все они расположены в Германии, магазины приносят всей Metro, как указано в ее последней годовой отчетности, более €7 млрд выручки.

Готовящуюся сделку сопровождает скандал, связанный с возможной потерей работы сотрудниками Real. По информации Süddeutsche Zeitung, в планах консорциума после приобретения сети перепродажа большой части магазинов конкурентам, в частности Edeka или Kaufland, какие-то гипермаркеты будут закрыты. Это может привести к тому, что работу может потерять каждый третий сотрудник Real. Эти данные изданию привел представитель работников компании (аналог профсоюза) Real Вернер Клокхаус, он ожидает, что будут закрыты около 60 точек сети, в каждой из которых работают около 120 человек.

SCP Group и x+bricks договорились, что по итогам сделки с Metro большая часть гипермаркетов Real продолжит работу. Персонал сети Real сохранит свои трудовые контракты, консорциум должен будет обеспечить им работу в новых компаниях при продаже магазинов другим ретейлерам, объявляли стороны при подписании меморандума о намерениях.

За 100% операционного бизнеса Real SCP Group и x+bricks выплатят Metro около €500 млн наличными. Помимо магазинов, инвесторы получают онлайн-магазин real.de и 80 объектов недвижимости.

Завершение сделки потребует одобрения антимонопольными и другими регулирующими органами Германии.

Предпосылки сделки

В течение последних лет Metro проводит трансформацию, которая должна привести к возвращению фокуса компании на оптовые продажи, с которых и начиналась ее история в 1964 году. В будущем Metro хочет обслуживать, в основном, профессиональных покупателей из сегмента HoReCa, независимых ретейлеров и заниматься онлайн-торговлей, говорится в ее отчетности. Один из последних шагов в этом направлении продажа розничного бизнеса в Китае компании Wumei.

Гипермаркеты Real в Центральной и Восточной Европе (в том числе 17 точек в России) Metro выставила на продажу еще в 2012 году, покупателям за €1,1 млрд стала французская Auchan.

Выручка Metro AG в предыдущем финансовом году, завершившимся 30 сентября 2019 года, выросла на 1,5% до €29,9 млрд (с учетом результатов бизнеса в Китае). Сопоставимые продажи увеличились на 2,4%, что стало наиболее высоким показателем за последние 10 лет. Чистая прибыль выросла на 19,2%, до €533 млн.

Консорциум SCP Group и x+bricks не первые инвесторы, которые заинтересовались покупкой бизнеса Real. Ранее Metro вела эксклюзивные переговоры с Redos, инвестором в торговую недвижимость, он предлагал выкупить сеть за €385 млн. После подписания меморандума с консорциумом SCP Group и x+bricks переговоры с Redos были прерваны.