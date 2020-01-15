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Семья Евтушенкова оказалась претендентом на немецкие гипермаркеты Real

Консорциум инвесторов, связанный с Феликсом Евтушенковым и АФК «Системой», намерен до конца января договориться с немецкой Metro о покупке у нее сети гипермаркетов Real. Сумма сделки оценивается в €500 млн
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Консорциум инвесторов из компаний, специализирующихся на европейской коммерческой недвижимости, — люксембургской SCP Group и немецкой x+bricks, планирует к 31 января 2020 года завершить переговоры и подписать договор о покупке у немецкой Metro AG операционного бизнеса сети Real. Меморандум о намерениях потенциальные покупатели и продавец подписали в декабре 2019 года, следует из сообщения SCP Group. Соответствующее уведомление инвесторам тогда же сделала и сама Metro.

Cтороны сделки

Люксембургская SCP Group, как указано на ее сайте, была создана в 2009 году при «участии российского капитала». Председателем ее совета директоров с 2015 года является Феликс Евтушенков, сын основателя и основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова (в последнем рейтинге миллиардеров российского Forbes занимает 63-е место с состоянием $1,5 млрд).

В конце 2018 года Sistema Finance S.A., структура АФК «Системы», продала 51% SCP Group. Компания и ее дочерние структуры были исключены из списка аффилированных лиц «Системы». Основным владельцем SCP Group тогда через цепочку компаний стал Феликс Евтушенков, свидетельствуют материалы британской «дочки» SCP Group — SCP Group Advisory Ltd. При этом у самой «Системы» остаются менее 50% SCP Group, следует из материалов британской компании. Представитель АФК «Система» подтвердил РБК, что корпорации принадлежит 49% SCP.

Первой российской сделкой SCP Group стало приобретение фонда Arista, в портфеле которого были торговые центры «Глобал сити», «Кухнипарк», а также деловой центр «Кантри парк». В данный момент информации о владении фондом или активами из его портфеля на сайте SCP Group нет.

В 2018 году SCP Group инвестировала в x+bricks, а ранее проводила клубные сделки c немецкой Corestate Capital, вкладывая средства в коммерческую недвижимость, в частности, в во Фленсбурге и Любеке. Кроме того, подконтрольная сейчас Феликсу Евтушенкову компания инвестировала в индустриальные немецкие компании, девелоперские проекты в США и проект по разведке газовых и нефтяных месторождений.

Немецкая x+bricks основана выходцем из Corestate Сашей Вильгельмом в 2018 году и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, якорными арендаторами которой являются продовольственные сети. Владеет 36 активами в сфере недвижимости, совокупной стоимостью около 300 млн евро. Основные арендаторы помещений x+bricks — крупнейшие немецкие ретейлеры среди которых Lidl, Kaufland, OBI, Rewe, Edeka и Netto.

АФК «Система» не комментирует переговоры между консорциумом и Metro. «Переговоры не завершены и говорить о конкретике пока преждевременно», — отметил источник РБК, близкий к акционерам SCP.

РБК направил запросы в SCP Group и x+bricks.

Суть сделки

Сеть Real сейчас насчитывает 276 гипермаркетов, все они расположены в Германии, магазины приносят всей Metro, как указано в ее последней годовой отчетности, более €7 млрд выручки.

Готовящуюся сделку сопровождает скандал, связанный с возможной потерей работы сотрудниками Real. По информации Süddeutsche Zeitung, в планах консорциума после приобретения сети перепродажа большой части магазинов конкурентам, в частности Edeka или Kaufland, какие-то гипермаркеты будут закрыты. Это может привести к тому, что работу может потерять каждый третий сотрудник Real. Эти данные изданию привел представитель работников компании (аналог профсоюза) Real Вернер Клокхаус, он ожидает, что будут закрыты около 60 точек сети, в каждой из которых работают около 120 человек.

SCP Group и x+bricks договорились, что по итогам сделки с Metro большая часть гипермаркетов Real продолжит работу. Персонал сети Real сохранит свои трудовые контракты, консорциум должен будет обеспечить им работу в новых компаниях при продаже магазинов другим ретейлерам, объявляли стороны при подписании меморандума о намерениях.

За 100% операционного бизнеса Real SCP Group и x+bricks выплатят Metro около €500 млн наличными. Помимо магазинов, инвесторы получают онлайн-магазин real.de и 80 объектов недвижимости.

Завершение сделки потребует одобрения антимонопольными и другими регулирующими органами Германии.

Предпосылки сделки

В течение последних лет Metro проводит трансформацию, которая должна привести к возвращению фокуса компании на оптовые продажи, с которых и начиналась ее история в 1964 году. В будущем Metro хочет обслуживать, в основном, профессиональных покупателей из сегмента HoReCa, независимых ретейлеров и заниматься онлайн-торговлей, говорится в ее отчетности. Один из последних шагов в этом направлении продажа розничного бизнеса в Китае компании Wumei.

Гипермаркеты Real в Центральной и Восточной Европе (в том числе 17 точек в России) Metro выставила на продажу еще в 2012 году, покупателям за €1,1 млрд стала французская Auchan.

Выручка Metro AG в предыдущем финансовом году, завершившимся 30 сентября 2019 года, выросла на 1,5% до €29,9 млрд (с учетом результатов бизнеса в Китае). Сопоставимые продажи увеличились на 2,4%, что стало наиболее высоким показателем за последние 10 лет. Чистая прибыль выросла на 19,2%, до €533 млн.

Консорциум SCP Group и x+bricks не первые инвесторы, которые заинтересовались покупкой бизнеса Real. Ранее Metro вела эксклюзивные переговоры с Redos, инвестором в торговую недвижимость, он предлагал выкупить сеть за €385 млн. После подписания меморандума с консорциумом SCP Group и x+bricks переговоры с Redos были прерваны.

Чем известна Metro в России

В России немецкая Metro управляет 94 магазина Metro Cash & Carry и развивает франчайзинговый проект «Фасоль». Сопоставимые продажи российского бизнеса в предыдущем финансовом году снизились на 4,3%, в целом российская выручка упала на 5,4%, до €2,7 млрд.

В 2018 году российский бизнес MediaMarkt, ранее входивший в группу Metro, был продан группе «М.Видео-Эльдорадо», контролируемой семьей миллиардера Михаила Гуцериева.

Авторы: Анна Левинская, Надежда Федорова
При участии: Сергей Соболев
Теги: АКФ «Система», Владимир Евтушенков, Феликс Евтушенков, Metro AG
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