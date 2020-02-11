В польском городе Торуне группа националистов избила россиян и украинцев

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Полиция польского города Торунь разыскивает злоумышленников, которые в выходные избили пятерых граждан России, Украины и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. По данным правоохранительных органов, нападение произошло на национальной почве. Нападавших было семеро. Пятерых из них сняли камеры видеонаблюдения на улице. Полиция Торуня уже установила личность двоих из нападавших. Один из них — несовершеннолетний. Второй — мужчина, чье местонахождение устанавливается.

По данным газеты Polsatnews, злоумышленники в момент нападения кричали: «Польша для поляков». Как рассказал один из пострадавших, агрессоры избили в том числе и девушку. Полученные травмы не угрожают жизни пострадавших.

Мэр Торуня Михаил Залесский на своей странице в Facebook назвал произошедшее актом «бандитизма и ненависти». «Я решительно осуждаю такое поведение! Настоятельно призываю свидетелей немедленно уведомить соответствующие службы. Надеюсь, полиция быстро установит личность преступников, и суд накажет их», — написал Залесский.

В августе 2019 года на севере Польши охранники ночного клуба избили двоих граждан Украины. Нападение произошло, когда приехавшие на заработки братья вышли из клуба покурить. Отмечается, что охранники напали на молодых людей после того, как услышали украинскую речь.