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Украинец попал в больницу после конфликта с охранниками в Польше

На cевере Польши охранники ночного клуба избили двух граждан Украины, один из них уже больше месяца находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом пишет издание Dziennik Baltycki.

Инцидент произошел еще 26 августа рано утром в городе Владыславово на севере Польши, неподалеку от ночного клуба Czarny Kon. Двое братьев, 23-летний Николай и 19-летний Владислав, которые приехали в Польшу на легальные заработки, решили зайти в клуб после пляжа, спустя некоторое время вышли покурить, после чего на них напали два охранника. Издание указывает, что нападение произошло, когда охранники услышали от них украинскую речь. Очевидцы случившегося, опрошенные изданием, отмечают, что на момент происшествия молодые люди вели себя вежливо и спокойно.

Сами украинцы, сообщает издание, говорят, что охранники их оскорбляли, и когда старший брат попытался защитить младшего от словесных нападок, то обоим прыснули в глаза слезоточивым газом, а потом избили. На протяжении 18 дней 23-летний Николай пребывал в коме. В настоящее время он все еще в тяжелом состоянии: у него травма головного мозга, парализована часть тела, он не может говорить и частично потерял память.

Полиция в Польше расследует инцидент. По данным издания, двум охранникам уже предъявили обвинение, одного поместили под стражу, а другой выпущен под залог и подписку о невыезде.

Теги: Украина, Польша, избиение
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