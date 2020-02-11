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В Российском университете дружбы народов сменится ректор

Владимир Путин и Владимир Филиппов   (Фото: kremlin.ru)

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов уйдет в отставку в марте, после истечения срока полномочий. Он заявил о своем решении на заседании наблюдательного совета вуза 11 февраля, сообщает пресс-служба университета.

Свое решение Филиппов объяснил тем, что в 2020 году университет должен разработать новую программу развития на срок до 2025 года и стратегию развития на срок до 2030 года. «В этих условиях продление срока полномочий ректора всего на один год нецелесообразно — программу и стратегию развития университета должна готовить новая команда управленцев», — цитирует Филиппова пресс-служба.

Филиппов возглавляет РУДН в общей сложности 20 лет — с 1993 по 1998 год и с 2005 по 2020-й. В 1998–2004 годах он был министром образования России, а затем еще год — помощником премьер-министра в области образования и культуры. С 2013 года он также возглавляет Высшую аттестационную комиссию.

На место ректора РУДН наблюдательный совет вуза рекомендовал назначить директора Юридического института РУДН Олега Ястребова.

В начале декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. После этого на пять лет были продлены полномочия Виктора Садовничего, ректора МГУ, а также Николая Кропачева, ректора СПбГУ.

Теги: РУДН, МГУ, вузы, СПбГУ
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