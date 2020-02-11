В Москве задержали подозреваемого в серии изнасилований

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве задержали мужчину, которого подозревает в причастности к серии изнасилований, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

В ходе предварительного расследования правоохранительные органы установили, что в августе 2019 года мужчина познакомился с девушкой в социальных сетях и предложил ей встретиться в гостинице в Измайловском районе. «После встречи в холле гостиницы он обманным путем заманил ее в комнату, где изнасиловал <...>», — говорится в сообщении СК. Позже, в январе 2020 года, арестованный совершил аналогичные действия в отношении другой девушки.

Следственный комитет России по Москве сообщает, что мужчина был ранее неоднократно судим. Ведомство также опубликовало фото подозреваемого и сообщило, что ищет тех, кто мог пострадать от его действий.

После задержания мужчину заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК России (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера).

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