Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

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Из-за праздников в феврале и марте россиян ждут длинные выходные, сообщили РБК в пресс-службе Роструда.

«День защитника Отечества выпадает на воскресенье, а значит, понедельник, 24 февраля, будет выходным днем», — заявили в пресс-службе. Там отметили, что в конце рабочая неделя продлится только четыре дня — с 25 по 28 февраля.

В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, напомнили в Роструде. Затем будет только четыре рабочих дня — с 10 по 13 марта.

Всего в 2020 году россиян ждут восемь сокращенных рабочих недель. Первая короткая неделя после новогодних праздников продлилась всего два дня. Кроме того, по одной четырехдневной рабочей неделе выпадает на февраль, март и апрель. В мае в связи с праздником Дня Победы будет две укороченных недели — три дня с 6 по 8 мая и четыре дня с 12 по 15 мая. Затем короткие недели будут также в июне и ноябре.