Число пострадавших в ДТП с грузовиком в Кузбассе возросло до 38 человек

В Кемеровской области после столкновения фуры и пассажирского автобуса, в результате которого погибли два человека, за медицинской помощью обратились 38 человек, сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, передает «Интерфакс-Сибирь».

«Ночью к медикам в Кемерово обратились еще пять человек, им назначено амбулаторное лечение, всего пострадали 38 человек», — сообщили в центре.

По словам губернатора края Сергея Цивилева, десять пострадавших были доставлены в больницы Кемерова и Ленинск-Кузнецкого на машинах скорой помощи. Для них ГИБДД организовала «зеленый коридор».

Рейсовый пассажирский автобус и грузовик столкнулись на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск в Кузбассе 9 февраля. В результате водитель фуры погиб на месте, в больнице скончалась пассажирка автобуса.