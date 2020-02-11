Вылетевший из Москвы в Крым самолет вернулся из-за неисправности датчика

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Москвы в Симферополь рейсом U6525, вернулся в Домодедово после сигнала о неисправности датчика кондиционирования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там отметили, что посадка прошла в штатном режиме. По данным авиакомпании, на борту находились 135 пассажиров. Для вылета в Симферополь предоставлен резервный борт, сообщили в пресс-службе. Согласно сообщению, пассажиры должны были вылететь в 09:30 мск.

На сайте аэропорта Симферополь указывается, что этот рейс задержан до 11:40.

В пресс-службе Домодедово рекомендовали обратиться за комментарием к авиакомпании.